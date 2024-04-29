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22:40, 29 апреля 2024Спорт

Надаль навестил российскую теннисистку в больнице

Надаль навестил российскую теннисистку Алину Корнееву в больнице в Барселоне

Фото: Miquel Borras / Reuters

Испанский теннисист Рафаэль Надаль навестил российскую теннисистку Алину Корнееву в больнице в Барселоне. Об этом спортсменка сообщила в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

16-летняя россиянка, тренирующаяся в академии Надаля, перенесла в Барселоне операцию на кисти. Теннисистка выложила фотографию с легендарным испанцем. «Одним из сюрпризов стал визит Рафаэля Надаля в Барселоне. Благодарю всех за любовь и поддержку», — написала она.

Корнеева является двукратной победительницей юниорских турниров Большого шлема. Также она является финалисткой Открытого чемпионата Франции 2023 года в парном разряде среди девушек.

37-летний Надаль — обладатель карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде. Он одержал 22 победы в турнирах серии, в том числе 14 раз становился чемпионом «Ролан Гаррос».

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      Анастасия Борисова
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