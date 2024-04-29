Появились данные о состоянии Куклачева после инфаркта

Shot: дрессировщик Куклачев пробудет в больнице еще около недели

Народный артист РСФСР, основатель московского Театра кошек, дрессировщик Юрий Куклачев пробудет в больнице после перенесенного инфаркта еще около недели. Такие подробности о его состоянии появились у Telegram-канала Shot.

По сведениям издания, артист начал делать зарядку, почти отказался от использования кислородной маски, а также сумел самостоятельно принять душ.

Пока же на концертах вместо артиста выступают его дети, в том числе Дмитрий Куклачев. Последний выразил надежду, что уже на следующей неделе медики разрешат его отцу выходить на прогулки на улицу.

До этого дрессировщик поблагодарил врачей и признался, что счастлив из-за того, что медицина так развита. По словам Куклачева, медикам удалось восстановить его сердце, которое не подлежало жизни.

Артист подчеркнул, что его выздоровлению поспособствовала поддержка людей со всего мира — из Америки, Австралии, Японии и Африки.