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11:05, 29 апреля 2024Бывший СССР

Шансы Молдавии и Украины вступить в ЕС решили оценивать отдельно

Посол Мажейкс: шансы Молдавии и Украины вступить в Евросоюз оценят отдельно

Фото: Rodion Proca / Sputnik

Шансы Молдавии и Украины вступить в Европейский союз решили оценивать отдельно друг от друга в рамках интеграции Кишинева и Киева в блок. Об этом сообщил посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкс в эфире телеканала TVR Молдова.

Он отметил, что Брюссель планирует провести тщательную экспертизу достижений Молдавии и Украины «по существу».

До этого президент Молдавии Майя Санду рассказала, что референдум о вступлении государства в Евросоюз является конституционным, он может пройти в октябре текущего года.

Еще раньше в Молдавии захотели ввести уголовную ответственность за отказ от вступления в ЕС. Предполагалось, что власти будут нести ответственность, если решат свернуть с курса евроинтеграции. Она будет провозглашена «единственно возможным курсом страны». Соответствующий законопроект опубликовали на сайте главы государства.

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      Анна Щербакова
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