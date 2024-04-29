В Москве трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа

«360»: на юго-востоке Москвы трехлетний мальчик выжил после падения с 6-го этажа

В районе Капотня на юго-востоке Москвы трехлетний мальчик выжил после падения с шестого этажа. Об этом сообщил источник телеканалу «360».

По сведениям издания, к месту происшествия прибыли медики и сотрудники полиции. Ребенка в тяжелом состоянии поместили в карету скорой помощи, его родители были рядом. Других подробностей о происшествии собеседник не привел.

Официальные данные не поступали.

До этого в Москве 17-летняя девушка упала с 10-го этажа дома и уцелела. Тогда все произошло на улице Рогожский Вал рядом со станцией метро «Римская». Сотрудники правоохранительных органов проводили проверку.

Еще раньше в Новосибирске годовалый ребенок упал с 18-го этажа и выжил. Мальчик полчаса пролежал на земле, пока прохожий не вызвал ему бригаду врачей.