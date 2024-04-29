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07:10, 29 апреля 2024Россия

В российском регионе женщина за рулем Toyota задавила троих подростков

В Татарстане женщина за рулем Toyota задавила троих подростков

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

В Татарстане женщина за рулем Toyota на сельской дороге задавила троих подростков, сообщила прокуратура региона.

ДТП произошло в Мензелинском районе вечером 28 апреля. «Женщина 1987 года рождения за рулём Toyota совершила наезд на троих подростков, которые от полученных травм скончались до приезда медиков», — рассказали в республиканской прокуратуре.

Также в ночь на 29 апреля сообщалось о том, что пять человек погибли в результате аварии на трассе на Кубани.

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      Марина Совина
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