В российском регионе пять человек погибли в ДТП

ГУ МВД: пять человек погибли в результате аварии на трассе на Кубани

На автодороге «Армавир-Курганинск» в Курганинском районе Кубани произошло ДТП, унесшее жизни пяти человек. О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, автомобиль Volkswagen Tiguan выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Hiace. В результате аварии погибли пассажиры и водители обеих машин.

Ранее стало известно о массовом ДТП под Петербургом. На трассе М11 «Нева» произошло столкновение шести автомобилей, семь человек пострадали.