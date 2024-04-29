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12:42, 29 апреля 2024Мир

ВМС Великобритании зафиксировали нападение на судно рядом с Йеменом

ВМС Британии зафиксировали нападение на судно в 87 километрах от берега Йемена

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Военно-морские силы (ВМС) Великобритании зафиксировали нападение на судно в 87 километрах от берега йеменского портового города Моха. Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«UKMTO получил уведомление об инциденте в 54 морских милях (87 километрах — прим. «Ленты.ру») к северо-западу от йеменской Мохи. Власти расследуют обстоятельства происшествия», — отмечается в заявлении центра.

Подробностей нападения не приводится. Британская сторона подчеркнула, что суднам необходимо избегать данные маршруты.

ВМС Британии регулярно сообщают о военных столкновениях в регионе. 24 апреля в UKMTO заявили о нападении на судно недалеко от берегов Джибути в Аденском заливе. Власти Великобритании инициировали расследование произошедшего.

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      Максим Габриелян
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