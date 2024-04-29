Захарова осудила двухсуточный допрос молдаван на границе с Литвой

Захарова: допрос молдаван является издевательством над здравым смыслом

Двухсуточный допрос молдаван на границе с Литвой является издевательством над здравым смыслом, который не заметят европейские структуры. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем канале в Telegram.

«И ведь опять "цивилизованные" в ОБСЕ и Совете Европы не увидят ничего предосудительного, не заметят унижения человеческого достоинства, издевательства над здравым смыслом тоже не зафиксируют», — рассказала дипломат.

Она также добавила, что права человека для стран Европейского союза (ЕС) являются абстракцией. По ее словам, они должны использоваться исключительно для представителей «прекрасного сада». Таким образом она напомнила о словах главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, сравнившего мир вне ЕС с джунглями. В дальнейшем дипломат также принес свои извинения тем, кто ошибочно трактовал его метафору как «колониальный европоцентризм».

Ранее молдавский автобус с 57 пассажирами, выполнявшими рейс Санкт-Петербург — Тирасполь, остановили на границе с Литвой. Пассажиры рассказали, что литовские таможенники начали задавать им вопросы про принадлежность Крыма, про российскую спецоперацию на Украине, а некоторых проверяли на детекторе лжи.