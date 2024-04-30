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00:30, 30 апреля 2024Наука и техника

Будущее американского корабля Starliner осталось под вопросом

Boeing: будущее пилотируемого корабля Starliner остается под вопросом

Фото: Joe Skipper / Reuters

Будущее пилотируемого космического корабля Starliner после завершения действия контракта с НАСА пока остается неясным, заявил вице-президент и менеджер программы коммерческих экипажей компании Boeing Марк Наппи, отвечая на брифинге на вопрос о долгосрочных перспективах корабля. Об этом сообщает издание SpaceNews.

По словам менеджера, в настоящее время компания сосредоточена на выполнении своих обязательств перед американским космическим агентством. Наппи напомнил, что контракт НАСА с Boeing предполагает шесть пусков Starliner — по одному кораблю в год до конца десятилетия, когда планируется вывод Международной космической станции (МКС) из эксплуатации.

«У нас есть достаточно времени, чтобы подумать, что будет дальше», — сказал руководитель.

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Ранее корабль Starliner разработки Boeing прибыл в Космический центр имени Джона Кеннеди в американском штате Флорида для первого пилотируемого запуска к МКС.

Первый запуск корабля с экипажем к МКС намечен на 6 мая.

Ранее корабль стартовал дважды и без экипажа — 20 декабря 2019-го и 19 мая 2022-го. В первом случае стыковка корабля с МКС была отменена. Во втором Starliner без экипажа успешно пристыковался к станции.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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