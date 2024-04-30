Футболист «Манчестер Юнайтед» нанял личного фотографа для работы на матчах

Футболист «Манчестер Юнайтед» Антони нанял личного фотографа для работы на играх

Бразильский форвард «Манчестер Юнайтед» Антони нанял личного фотографа, который снимает его во время матчей. Об этом сообщает The Sun.

Уточняется, что смысл работы фотографа заключается в предоставлении футболисту эксклюзивных фотографий для его соцсетей, а также рекламодателей. Сколько Антони платит репортеру — не сообщается.

27 апреля Антони открыл счет в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Бернли» (1:1) и отпраздновал гол с игрушечным Соником. Уточняется, что игрушку ему передал личный фотограф, который возил ее с собой на все матчи. Тот гол стал для бразильца первым в сезоне.

Антони перешел в МЮ в 2022 году из «Аякса» за 95 миллионов евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов.