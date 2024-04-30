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18:08, 30 апреля 2024Спорт

Футболист «Манчестер Юнайтед» нанял личного фотографа для работы на матчах

Футболист «Манчестер Юнайтед» Антони нанял личного фотографа для работы на играх

Фото: Carl Recine / Reuters

Бразильский форвард «Манчестер Юнайтед» Антони нанял личного фотографа, который снимает его во время матчей. Об этом сообщает The Sun.

Уточняется, что смысл работы фотографа заключается в предоставлении футболисту эксклюзивных фотографий для его соцсетей, а также рекламодателей. Сколько Антони платит репортеру — не сообщается.

27 апреля Антони открыл счет в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Бернли» (1:1) и отпраздновал гол с игрушечным Соником. Уточняется, что игрушку ему передал личный фотограф, который возил ее с собой на все матчи. Тот гол стал для бразильца первым в сезоне.

Антони перешел в МЮ в 2022 году из «Аякса» за 95 миллионов евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов.

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      Алексей Гусев
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