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05:35, 30 апреля 2024Мир

Глава ЕК допустила блокировку TikTok в Евросоюзе

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен допустила блокировку TikTok на территории ЕС
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен допустила, что социальная сеть TikTok может быть заблокирована на территории Европейского союза. Об этом сообщает Politico.

«Это не исключено», — заявила она. По ее словам, Еврокомиссия стала первой организацией в мире, сотрудникам которой запретили устанавливать TikTok на рабочие телефоны.

Ранее президент США Джо Байден подписал законопроект о запрете социальной сети TikTok в стране и, несмотря на это, продолжил использовать ее в своей предвыборной кампании.

В марте 2022 года социальная сеть TikTok приостановила работу в России. Причиной послужил вступивший в силу закон о фейках о Вооруженных силах России, предусматривающий уголовную ответственность за его нарушение. Представители сервиса прокомментировали решение о прекращении работы и подчеркнули, что самым высоким приоритетом для них является безопасность сотрудников и пользователей.

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      Марина Совина
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