Глава ЕК допустила блокировку TikTok в Евросоюзе

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен допустила блокировку TikTok на территории ЕС

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен допустила, что социальная сеть TikTok может быть заблокирована на территории Европейского союза. Об этом сообщает Politico.

«Это не исключено», — заявила она. По ее словам, Еврокомиссия стала первой организацией в мире, сотрудникам которой запретили устанавливать TikTok на рабочие телефоны.

Ранее президент США Джо Байден подписал законопроект о запрете социальной сети TikTok в стране и, несмотря на это, продолжил использовать ее в своей предвыборной кампании.

В марте 2022 года социальная сеть TikTok приостановила работу в России. Причиной послужил вступивший в силу закон о фейках о Вооруженных силах России, предусматривающий уголовную ответственность за его нарушение. Представители сервиса прокомментировали решение о прекращении работы и подчеркнули, что самым высоким приоритетом для них является безопасность сотрудников и пользователей.