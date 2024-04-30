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09:55, 30 апреля 2024Спорт

Кучеров установил рекорд в НХЛ

Никита Кучеров установил рекорд по очкам среди российских хоккеистов в НХЛ

Фото: Ryan Remiorz / Globallookpress.com

Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров установил рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

В ночь с 29 на 30 апреля в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды Пантерс» Кучеров отметился результативной передачей. Теперь на его счету 151 очко в нынешнем сезоне. Этот показатель является рекордным среди российских хоккеистов.

Встреча «Флориды» и «Тампы» завершилась победой «пантер» со счетом 6:1. Таким образом, «Тампа» проиграла серию до четырех побед со счетом 1-4.

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. Вместе с командой россиянин дважды завоевывал Кубок Стэнли.

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      Анастасия Борисова
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