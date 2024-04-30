В США заявили о приближении ВСУ к коллапсу
Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще до начала российского наступления рискуют остаться без солдат. Об этом сообщил бывший советник главы Пентагона США полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X.
«У Украины уже заканчиваются солдаты. «Наступление России» еще даже не началось», — написал Макгрегор.
По его словам, ВСУ ежедневно теряют около сотни человек. Из-за этого они близятся к коллапсу, заключил полковник.
Ранее штурмовые подразделения группировки войск «Восток» начали захватывать позиции ВСУ под Угледаром на южнодонецком направлении. Российские бойцы используют нестандартный подход к выполнению операций.
До того британский военный эксперт Александр Меркурис выступил с заявлением о возможном распаде обороны Украины потери контроля над Часовым Яром. Он предположил, что поражение украинских сил на данном направлении откроет России возможность выйти на берег Днепра.