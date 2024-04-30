В США заявили о приближении ВСУ к коллапсу

Полковник Макгрегор: у ВСУ заканчиваются солдаты до начала наступления России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще до начала российского наступления рискуют остаться без солдат. Об этом сообщил бывший советник главы Пентагона США полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X.

«У Украины уже заканчиваются солдаты. «Наступление России» еще даже не началось», — написал Макгрегор.

По его словам, ВСУ ежедневно теряют около сотни человек. Из-за этого они близятся к коллапсу, заключил полковник.

Ранее штурмовые подразделения группировки войск «Восток» начали захватывать позиции ВСУ под Угледаром на южнодонецком направлении. Российские бойцы используют нестандартный подход к выполнению операций.

До того британский военный эксперт Александр Меркурис выступил с заявлением о возможном распаде обороны Украины потери контроля над Часовым Яром. Он предположил, что поражение украинских сил на данном направлении откроет России возможность выйти на берег Днепра.