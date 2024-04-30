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07:17, 30 апреля 2024Мир

В США заявили о приближении ВСУ к коллапсу

Полковник Макгрегор: у ВСУ заканчиваются солдаты до начала наступления России

Фото: SHANNON STAPLETON / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще до начала российского наступления рискуют остаться без солдат. Об этом сообщил бывший советник главы Пентагона США полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X.

«У Украины уже заканчиваются солдаты. «Наступление России» еще даже не началось», — написал Макгрегор.

По его словам, ВСУ ежедневно теряют около сотни человек. Из-за этого они близятся к коллапсу, заключил полковник.

Ранее штурмовые подразделения группировки войск «Восток» начали захватывать позиции ВСУ под Угледаром на южнодонецком направлении. Российские бойцы используют нестандартный подход к выполнению операций.

До того британский военный эксперт Александр Меркурис выступил с заявлением о возможном распаде обороны Украины потери контроля над Часовым Яром. Он предположил, что поражение украинских сил на данном направлении откроет России возможность выйти на берег Днепра.

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      Евгений Силаев
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