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06:56, 30 апреля 2024Бывший СССР

Российские войска начали захватывать позиции ВСУ под Угледаром

Минобороны России: группировка «Восток» захватывает позиции ВСУ под Угледаром

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» начали захватывать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром на южнодонецком направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Штурмовики выдвигаются к линии боевого соприкосновения после тщательной артиллерийской подготовки. В ходе атаки по позициям ВСУ постоянно работают ударные FPV-дроны.

Отмечается, что российские войска используют нестандартный подход к выполнению операций. В свою очередь ВСУ нередко ошибочно бьют по своим позициям.

Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис выступил с заявлением о возможном распаде обороны Украины потери контроля над Часовым Яром. Он предположил, что поражение украинских сил на данном направлении откроет России возможность выйти на берег Днепра. По его мнению, интенсивные бои за данный населенный пункт приведут к изменению всей ситуации на линии фронта.

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      Евгений Силаев
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