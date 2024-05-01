Аналитик Коротченко: выставка трофеев в Москве показывает несостоятельность ВСУ

Выставка трофейной техники на Поклонной горе в Москве, приуроченной к 9 Мая, показывает несостоятельность Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя, заявил ТАСС военный аналитик Игорь Коротченко.

«Главный вывод: никакая западная военная техника, даже самая новейшая, не позволит Украине добиться каких-то реальных успехов То, что будет показано на Поклонной горе, это то, что фактически Запад не может добиться реального превосходства над Россией в военном конфликте на Украине", — отметил он.

Ранее Минобороны России сообщило, что в Москве на Поклонной горе с 1 мая пройдет выставка захваченной техники ВСУ, где будут представлены трофеи западного производства. В частности, в столице выставят танк Leopard и боевую машину пехоты Marder.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что выставка должна вызвать большой интерес как у москвичей, так и у всех россиян.