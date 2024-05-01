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13:54, 1 мая 2024Бывший СССР

Иностранный военный заявил о бесполезности недавно одобренной помощи Украине

Генерал-лейтенант Питарч: помощь Запада не позволит ВСУ перейти в наступление

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Отставной генерал-лейтенант испанской армии Педро Питарч заявил о бесполезности недавно одобренной Западом помощи Украине. Его слова приводит газета ABC.

Иностранный военный заявил, что новый пакет помощи вряд ли повлияет на ход боевых действий, так как Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает человеческих ресурсов. «Одобренный пакет, несомненно, будет означать повышение оперативных возможностей украинских войск. Хотя это, вероятно, не позволит им перейти в наступление», — пояснил он.

Питарч допустил, что ВСУ смогут какое-то время сдерживать продвижение российских войск. Однако, по его словам, вероятнее всего украинская армия не сможет остановить российское весенне-летнее наступление.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время страна направит Украине новые боеприпасы для противовоздушной обороны, артиллерии, ракетных систем и бронетехнику. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что переброска выделенного оружия начнется немедленно.

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      Мария Рюрикова
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