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10:57, 1 мая 2024Россия

Медведев оценил готовность России к победе

Медведев заявил, что у России есть все необходимое для победы

Фото: РИА Новости

У России есть технологический потенциал, рабочий опыт, грозное вооружение и все необходимое для победы. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своей публикации в соцсети «ВКонтакте».

«У нас есть все необходимое — технологический потенциал, рабочий опыт, стойкость и сила, наша верность Отечеству, глубокая историческая память и грамотно поставленные цели. Победа будет за нами!» — подчеркнул Медведев.

Замглавы ведомства отметил, что Россия производит оружие «не вместо, а вместе» со всем, что нужно для благополучия граждан. При этом выпускаемое вооружение Медведев назвал грозным.

Ранее Медведев назвал вероятный ответ на конфискацию активов России асимметричным. Причиной он видит отсутствие в стране значимого количества американского государственного имущества, включая деньги, права и иные активы США.

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      Нина Ташевская
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