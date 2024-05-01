Медведев оценил готовность России к победе

Медведев заявил, что у России есть все необходимое для победы

У России есть технологический потенциал, рабочий опыт, грозное вооружение и все необходимое для победы. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своей публикации в соцсети «ВКонтакте».

«У нас есть все необходимое — технологический потенциал, рабочий опыт, стойкость и сила, наша верность Отечеству, глубокая историческая память и грамотно поставленные цели. Победа будет за нами!» — подчеркнул Медведев.

Замглавы ведомства отметил, что Россия производит оружие «не вместо, а вместе» со всем, что нужно для благополучия граждан. При этом выпускаемое вооружение Медведев назвал грозным.

Ранее Медведев назвал вероятный ответ на конфискацию активов России асимметричным. Причиной он видит отсутствие в стране значимого количества американского государственного имущества, включая деньги, права и иные активы США.