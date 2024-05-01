МЧС России: пожар в Читинском районе Забайкалья охватил 30 жилых домов

Пожар в Забайкалье охватил десятки жилых домов. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале МЧС России.

«В Читинском районе горит садовое некоммерческое товарищество. Предварительно, огонь охватил 30 строений», — заявила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что пожар перешел на лесной массив. Тушение осложняют сильные порывы ветра и сухая жаркая погода. В настоящий момент задействовано 86 человек и 24 единицы техники.

Ранее стало известно о локализации пожара в Бурятии. В МЧС рассказали, что пожар произошел в Заиграевском районе региона. Пламя распространилось на 20 жилых домов и хозпостроек.

