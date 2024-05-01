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12:21, 1 мая 2024Бывший СССР

Российские военные ударили по местам расположения ВСУ в Харькове

ВС РФ нанесли удар по местам расположения ВСУ на севере Харькова
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: РИА Новости

Российские военные ударили по местам расположения ВСУ в Харькове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

Удар Вооруженных сил (ВС) РФ был нанесен в районе северной окраины города вдоль объездной дороги, уточнил источник. «Прилетел "ФАБ", … это скорее всего Большая Даниловка», — заявил Лебедев.

Ранее стало известно, что в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога. В Харькове произошел взрыв.

До этого начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что российские военные за сутки уничтожили до 100 бойцов ВСУ. Он указал, что ВС РФ нанесли удары в районах Старомайорского и Водяного в Донецкой народной республике.

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      Мария Рюрикова
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