Российские военные ударили по местам расположения ВСУ в Харькове

ВС РФ нанесли удар по местам расположения ВСУ на севере Харькова

Российские военные ударили по местам расположения ВСУ в Харькове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

Удар Вооруженных сил (ВС) РФ был нанесен в районе северной окраины города вдоль объездной дороги, уточнил источник. «Прилетел "ФАБ", … это скорее всего Большая Даниловка», — заявил Лебедев.

Ранее стало известно, что в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога. В Харькове произошел взрыв.

До этого начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что российские военные за сутки уничтожили до 100 бойцов ВСУ. Он указал, что ВС РФ нанесли удары в районах Старомайорского и Водяного в Донецкой народной республике.