Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
01:19, 1 мая 2024Наука и техника

AstraZeneca признала наличие побочных эффектов от вакцины против коронавируса

AstraZeneca признала, что ее вакцина против COVID-19 может вызывать тромбоз

Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

Международная биофармацевтическая компания AstraZeneca впервые признала, что ее вакцина против COVID-19 может вызывать редкий тромбоз с синдромом тромбоцитопении, пишет газета Telegraph.

Согласно судебным документам, в отношении компании поступил коллективный иск. В нем говорится, что вакцина, созданная в сотрудничестве с Оксфордским университетом, имела побочный эффект для некоторых пациентов или вовсе привела к летальному исходу.

«Вакцина может в очень редких случаях вызывать тромбоз с синдромом тромбоцитопении (TTS). Причины этого неизвестны», — говорится в материале.

Как указали журналисты, в Высокий суд Лондона подан 51 иск, пострадавшие и их родственники требуют возмещения ущерба, сумма которого составляет порядка 125 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что в Германии мужчина поставил себе за два года 217 прививок против коронавируса.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США раскрыли подробности о поставках F-16 Украине

      AstraZeneca признала наличие побочных эффектов от вакцины против коронавируса

      В Польше предупредили о переброске военной техники к границе с Россией

      Полиция начала задерживать демонстрантов на митинге в Грузии

      Президент Грузии призвала прекратить разгон протестующих в Тбилиси

      В НАТО заявили об отсутствии согласия насчет принятия Украины

      Американский экономист удивился условиям выделения помощи США Украине

      Россиянам разрешили переводить деньги между своими счетами без комиссии

      У некоторых россиян выросла пенсия

      В России выросли акцизы на вино и шампанское

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше