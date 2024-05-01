AstraZeneca признала наличие побочных эффектов от вакцины против коронавируса

AstraZeneca признала, что ее вакцина против COVID-19 может вызывать тромбоз

Международная биофармацевтическая компания AstraZeneca впервые признала, что ее вакцина против COVID-19 может вызывать редкий тромбоз с синдромом тромбоцитопении, пишет газета Telegraph.

Согласно судебным документам, в отношении компании поступил коллективный иск. В нем говорится, что вакцина, созданная в сотрудничестве с Оксфордским университетом, имела побочный эффект для некоторых пациентов или вовсе привела к летальному исходу.

«Вакцина может в очень редких случаях вызывать тромбоз с синдромом тромбоцитопении (TTS). Причины этого неизвестны», — говорится в материале.

Как указали журналисты, в Высокий суд Лондона подан 51 иск, пострадавшие и их родственники требуют возмещения ущерба, сумма которого составляет порядка 125 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что в Германии мужчина поставил себе за два года 217 прививок против коронавируса.