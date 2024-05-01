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02:43, 1 мая 2024Мир

В ВОЗ предрекли гуманитарную катастрофу из-за вторжения в Рафах

Глава ВОЗ Гебрейесус: вторжение Израиля в Рафах станет гуманитарной катастрофой

Фото: Omar Ashtawy / Global Look Press

Полномасштабное вторжение Израиля в Рафах на юге сектора Газа может обернуться гуманитарной катастрофой, написал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на своей странице в соцсети X.

«Мы призываем Израиль не продолжать. Мы призываем все стороны работать над прекращением огня и прочным миром», — говорится в публикации.

30 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны в любом случае проведет операцию в городе Рафах, потому что без его контроля начатые военные действия против ХАМАС не достигнут своей цели. Он заявил, что израильская армия уничтожит в городе батальоны палестинской группировки, «чтобы добиться абсолютной победы».

Между тем 29 апреля The New York Times сообщала, что администрация президента США Джо Байдена требует от Израиля отказаться от операции в Рафахе, потому что существуют другие способы преследования руководства ХАМАС.

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      Сергей Грехов
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