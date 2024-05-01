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12:48, 1 мая 2024Бывший СССР

В ВСУ заявили о готовности получать даже неисправные военные самолеты

Представитель ВС ВСУ Евлаш: Украина готова получать даже неисправные F-16

Фото: George Calin / Inquam Photos / Reuters

Украина готова получать даже неисправные американские истребители F-16. Об этом заявил представитель воздушных сил ВСУ (ВС ВСУ) Илья Евлаш, пишет РИА Новости.

Речь не только об авиации, но и о другом иностранном вооружении, добавил он. По его словам, неисправные военные самолеты можно использовать для получения новых деталей. Евлаш напомнил, что вся техника изнашивается и требует обновления и обслуживания.

Ранее стало известно, что самолеты-бомбардировщики F-16 поставят на Украину ориентировочно после Пасхи.

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      Варвара Митина
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