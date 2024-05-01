В ВСУ заявили о готовности получать даже неисправные военные самолеты

Представитель ВС ВСУ Евлаш: Украина готова получать даже неисправные F-16

Украина готова получать даже неисправные американские истребители F-16. Об этом заявил представитель воздушных сил ВСУ (ВС ВСУ) Илья Евлаш, пишет РИА Новости.

Речь не только об авиации, но и о другом иностранном вооружении, добавил он. По его словам, неисправные военные самолеты можно использовать для получения новых деталей. Евлаш напомнил, что вся техника изнашивается и требует обновления и обслуживания.

Ранее стало известно, что самолеты-бомбардировщики F-16 поставят на Украину ориентировочно после Пасхи.