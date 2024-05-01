ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли село Старый Хутор в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Старый Хутор Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Осколки снарядов повредили три частные жилые постройки и два легковых автомобиля. Никто из жителей села не пострадал, отметил губернатор.

«В настоящий момент село обесточено. Оперативные и аварийные службы на месте, подворовой обход территории продолжается», — заявил Гладков.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал автомобиль «Газель» в селе Петровка Белгородского района. По словам Гладкова, никто из мирных жителей в результате атаки ВСУ не пострадал, в транспортном средстве были выбиты стекла и посечен кузов.

Утром 30 апреля в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность.