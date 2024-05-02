15-летняя российская школьница лишилась части лица после нападения собаки

KP.RU: на Кубани 15-летняя школьница лишилась части лица после нападения собаки

В Темрюке на Кубани 15-летняя школьница лишилась части лица после нападения собаки. Об этом стало известно KP.RU.

Как выяснило издание, россиянка после встречи с разъяренным животным оказалась в больнице. Источник в экстренных службах отметил, что состояние девочки тяжелое.

«Она уже третий день находится под наблюдением врачей. Ситуация очень сложная», — пояснил собеседник.

Он добавил, что другие обстоятельства случившегося пока разглашать нельзя.

До этого сообщалось, что на девочку напала бойцовская собака в Ростове-на-Дону. Ребенка попытались отбить пятеро мужчин. Пострадавшую горожанку отвезли в больницу, где ей сделали прививки и обработали раны.

Еще раньше в Братске Иркутской области соседи избили хозяйку питбультерьера, так как собака покусала пенсионерку и ее дочь.