Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:39, 2 мая 2024Россия

15-летняя российская школьница лишилась части лица после нападения собаки

KP.RU: на Кубани 15-летняя школьница лишилась части лица после нападения собаки

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Темрюке на Кубани 15-летняя школьница лишилась части лица после нападения собаки. Об этом стало известно KP.RU.

Как выяснило издание, россиянка после встречи с разъяренным животным оказалась в больнице. Источник в экстренных службах отметил, что состояние девочки тяжелое.

«Она уже третий день находится под наблюдением врачей. Ситуация очень сложная», — пояснил собеседник.

Он добавил, что другие обстоятельства случившегося пока разглашать нельзя.

До этого сообщалось, что на девочку напала бойцовская собака в Ростове-на-Дону. Ребенка попытались отбить пятеро мужчин. Пострадавшую горожанку отвезли в больницу, где ей сделали прививки и обработали раны.

Еще раньше в Братске Иркутской области соседи избили хозяйку питбультерьера, так как собака покусала пенсионерку и ее дочь.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский дипломат решил последовать примеру литовского посла. Он намекнул на исчезновение Крымского моста

      Россия резко нарастила поставки удобрений в одну страну

      В Москве мать обвинила воспитательницу детсада в избиении сына

      США заподозрили в проигрыше России в еще одном регионе

      Россияне резко охладели к ипотеке

      Трамп пообещал развернуть над США «Железный купол»

      Пьяный россиянин ударил полицейского по голове и попал под суд

      15-летняя российская школьница лишилась части лица после нападения собаки

      В Армении задержали десятки протестующих против делимитации границы

      Стало известно о подготовке оборонного пакта США и Саудовской Аравии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше