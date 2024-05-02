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07:06, 3 мая 2024Экономика

Во Франции назвали опасное для ЕС последствие вступления Украины в еврозону

Евродепутат Бильд: вступление Украины в ЕС негативно скажется на экономике блока
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Yves Herman / Reuters

Член Европарламента (ЕП) от Франции Доминик Бильд заявила, что вступление Украины в Евросоюз (ЕС), вероятно, негативно скажется на экономике блока. Опасное последствие вступления Киева в еврозону она назвала в своем обращении к Еврокомиссии (ЕК), текст которого изучила «Лента.ру».

«В статье, опубликованной 6 августа 2023 года в Financial Times, говорится, что вступление Украины в ЕС чрезвычайно сильно скажется на финансовом состоянии ЕС. Основываясь на внутренней записке Совета [ЕС], с которой им удалось ознакомиться, авторы статьи объясняют, что двумя крупнейшими статьями бюджета ЕС являются Единая сельскохозяйственная политика (ЕСХП) и сплоченность (региональные расходы), которые в совокупности составляют около 62 процентов семилетнего бюджета ЕС, или около 370 миллиардов евро каждый», — говорится в обращении Бильд.

Более того, со ссылкой на ранее упомянутую публикацию евродепутат сообщает, что сельскохозяйственные угодья Украины превышают размеры Италии, а в сельскохозяйственном секторе страны занято 14 процентов населения. Таким образом, по словам члена ЕП, в случае вступления Украины в ЕС Киев стал бы крупнейшим получателем финансирования Единой сельскохозяйственной политики.

«Авторы добавляют, что, согласно другой неофициальной оценке, вступление Украины в ЕС сделало бы Францию страной-донором ЕС в ЕСХП. Более того, включение этого нового государства-члена в бюджет сплочения на 2021-2027 годы позволило бы ему занять первое место в списке получателей, сократив выделение Польше 77 миллиардов евро», — уточняется в письме парламентария.

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В связи с этим Бильд обращается с вопросом к ЕК. «Как Еврокомиссия планирует преодолеть эти потенциальные препятствия?» — интересуется она.

Ранее в ЕС назвали дату возможного начала переговоров Украины о евроинтеграции. По словам посла ЕС на Украине Катарины Матерновой, переговоры о евроинтеграции Украины могут начаться в конце июня 2024 года. «Украина находится на правильном пути, она готова к переговорам. Поэтому я не могу гарантировать, но могу сказать, что очень надеюсь, что переговоры начнутся в июне», — сказала дипломат.

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      Кирилл Садовский
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