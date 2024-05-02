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16:08, 2 мая 2024Интернет и СМИ

Член жюри детского «Голоса» назвал проект тяжелейшим испытанием

Рэпер Баста заявил, что ему было трудно работать в жюри шоу «Голос. Дети»

Фото: Evgeny Philippov / Globallookpress.com

Известный российский рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) рассказал о трудностях работы членом жюри музыкального проекта «Голос. Дети» на Первом канале. Подробности он раскрыл в выпуске шоу «Вопрос ребром», доступном на YouTube.

Вакуленко признался, что ему было трудно выбирать одного претендента из детей-конкурсантов. «Они на тебя смотрят как на лучшего друга просто. Они даже не понимают, что сейчас будет разделочный стол (...). Вот это тяжелейшее испытание. Никогда не ходите в жюри "Голос. Дети"», — отметил музыкант.

Ранее певица Алсу извинилась перед аудиторией за покупку голосов в пользу дочери Микеллы Абрамовой в проекте «Голос. Дети». Свой поступок исполнительница объяснила желанием помочь ребенку выиграть музыкальный конкурс. Она признала, что поступила неправильно.

В марте певец Егор Крид заявил, что больше не будет наставником проекта «Голос. Дети». По словам рэпера, его путь на шоу Первого канала завершен.

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      Мария Большакова
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