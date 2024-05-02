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16:01, 2 мая 2024Путешествия

Депутат пожаловался на эротическую рекламу в аэропорту российского города

ФАС возбудила дело после жалобы на эротическую рекламу в аэропорту Челябинска

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело после жалобы на эротическую рекламу в аэропорту Челябинска. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным источника, депутат из Челябинской области отправил в ведомство снимок баннера из зоны прилета аэропорта этого города, на котором написано название спа-салона для мужчин. Отмечается, что по ссылке, указанной в рекламе, открывается сайт услуг эротического массажа.

Антимонопольная служба провела проверку и выяснила, что договор на размещение рекламы между оператором воздушной гавани и частными лицом был заключен в ноябре 2022 года. Согласно российскому законодательству, ответственность за контент несет рекламодатель, уточняет Telegram-канал.

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Специалисты ФАС пришли к выводу, что на баннере в аэропорту Челябинска используются недопустимые образы, и возбудили дело о нарушении рекламного законодательства.

Ранее россиян предупредили об опасности эротической рекламы на сайтах и в соцсетях. Эксперты пояснили, что она может использоваться киберпреступниками для распространения вредоносного программного обеспечения.

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      Алина Черненко
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