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08:34, 14 ноября 2023Интернет и СМИ

Россиян предупредили об опасности эротической рекламы

«Известия»: хакеры используют эротическую рекламу для кибератак на россиян

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Реклама с эротическим подтекстом, размещенная на сайтах и в соцсетях, может использоваться киберпреступниками для распространения вредоносного программного обеспечения (ПО). О такой опасности в беседе с «Известиями» предупредили эксперты.

Как пояснил главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников, подобные ловушки хорошо работают с мужской аудиторией, женщины попадаются на них в разы реже. Он отметил, что в России массовые случаи кибератак при помощи эротической рекламы пока не фиксировались, однако это не значит, что их нет, поскольку многие отрицают факт посещения сайтов с контентом «18+».

В свою очередь, эксперт по кибербезопасности компании «Вебмониторэкс» Екатерина Старостина указывает на то, что отдельные случаи подобного заражения в России уже фиксировались.

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Глава департамента аудита цифрового развития и государственной поддержки предпринимательства Счетной палаты России Юрий Урсу предупредил, что в первую очередь пользователи, кликая на сомнительную эротическую рекламу, могут столкнуться фишингом. Хакеры предлагают купить подписку, получают доступ к банковской карте и списывают с нее столько средств, сколько смогут. Кроме того, мошенники могут использовать вредоносное ПО для получения данных пользователя. «При любом сценарии жертву не ждет ничего хорошего», — добавил Овчинников.

Глава российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов, также предупредил, что сегодня хакеры применяют контент «18+» не только на сайтах и в соцсетях, но и в мессенджерах.

Эксперты советуют не переходить по неправдоподобным или слишком провокационным ссылкам или использовать виртуальную машину и приватный режим браузера. При этом нельзя заходить в свои аккаунты в социальных сетях или вводить личный номер телефона.

Ранее россиянам назвали запретные темы для разговора возле умной техники. Глава компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рекомендовал не говорить личные данные рядом с такими устройствами. Специалист также посоветовал не обогащать гаджеты личными данными, поскольку они могут стать добычей мошенников.

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      Марина Совина
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