Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:39, 2 мая 2024Забота о себе

Эффективность популярного у россиян метода лечения простуд оценили

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Прогревания носа и горла кварцевой лампой не ускорит выздоровление от ОРВИ, считает врач-отоларинголог медицинской компании «СберЗдоровье» Калсын Гамзатов. Эффективность популярного у россиян метода лечения и профилактики простуд он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Врач заявил, что некоторые люди используют кварцевую лампу для профилактики вирусных инфекций — облучают ею жилище, например, в сезон гриппа, а также для местного «прогревания» при заболеваниях носа и горла, чтобы быстрее выздороветь. Однако, по его мнению, нет никаких научных доказательств эффективности этого метода.

Кварцевая лампа — это электрическая газоразрядная лампа с колбой из кварцевого стекла. «Она работает по следующему принципу: электрический заряд проходит через газовую среду между электродами на разных концах колбы, что приводит к появлению ультрафиолетового излучения типа УФ-С с длиной волны около 254 нанометра. Такое излучение помогает эффективно уничтожать болезнетворные бактерии, вирусы и грибки», — объяснил врач.

Раньше в физиокабинетах применяли кварцевые лампы для лечения воспалительных заболеваний горла и носа. Но последние исследования показали, что местное использование ультрафиолета не влияет на длительность заболеваний. Кроме того, ультрафиолет негативно влияет на слизистую полости носа, вызывая ее микроповреждения, что может приводить к кровотечениям, обильному образованию корок в носу и чувству сухости, в редких случаях — к новообразованиям в полости носа

Калсын Гамзатовврач-отоларинголог

Кроме того, оториноларинголог предупредил: при взаимодействии с кислородом кварцевые лампы образуют озон — газ, который также может раздражать верхние дыхательные пути — например, у людей с бронхиальной астмой, это может спровоцировать приступ.

Настенные же кварцевые лампы открытого типа, по словам врача Гамзатова, предназначены для обеззараживания воздуха и поверхностей в закрытых помещениях медицинских учреждений, например, в перевязочных кабинетах и операционных для достижения стерильности. Для домашнего применения они не подходят — их запрещено использовать в присутствии людей, а без определенных знаний норм кварцевания и отсутствии техники безопасности, есть риск получить ожог кожи или сетчатки глаз.

Материалы по теме:
Врачи рекомендуют. Ученые из России и Китая обсудили противовирусные препараты
Врачи рекомендуют.Ученые из России и Китая обсудили противовирусные препараты
29 ноября 2021
Антибиотики: дружить по рекомендации. Устойчивость бактерий к противобактериальным препаратам грозит новыми эпидемиями
Антибиотики: дружить по рекомендации.Устойчивость бактерий к противобактериальным препаратам грозит новыми эпидемиями
Реклама
6 декабря 2021

Ранее онколог, заслуженный врач Республики Дагестан Фатима Тамаева развеяла несколько популярных мифов о раке. По ее словам, убеждение, что это заболевание может быть спровоцировано чрезмерным использованием техники и гаджетов, не более чем заблуждение.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об ударах ВСУ дронами по железнодорожной инфраструктуре России

      В США арестовали члена ИГ спустя два года его пребывания в стране

      В России начнут производить белорусскую водку

      ФСБ сообщила о приговоре украинскому агенту за шпионаж в Запорожской области

      Доходы Euroclear от замороженных активов России оценили

      В WhatsApp появится новая функция

      Россиянам перечислили запрещенные действия на даче

      В российском регионе пенсионерка нашла на балконе изрезанного мужчину в простыне

      Эффективность популярного у россиян метода лечения простуд оценили

      Собчак показала фото топлес в кровати

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше