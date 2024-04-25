Несколько популярных мифов о раке развеяли

Онколог Тамаева назвала мифом убеждение, что рак может появиться из-за гаджетов

Убеждение, что рак может быть спровоцирован чрезмерным использованием техники и гаджетов, не более чем миф, заверила основатель и главный врач сети клиник «Маммологический центр L7», онколог, заслуженный врач Республики Дагестан Фатима Тамаева. В комментарии для «Ленты.ру» врач развеяла и несколько других популярных заблуждений об опасном недуге.

По словам Тамаевой, от некоторых волн и видов излучения действительно могут появиться генные мутации, также они являются фактором риска развития онкологических заболеваний. Однако волны от смартфона, телевизора, микроволновки и других бытовых приборов в число опасных не входят. Нет подтвержденной связи между использованием электроники и развитием рака, подчеркнула онколог.

Еще одним мифом врач назвала утверждение, что раком болеют только пожилые люди. Она отметила, что с возрастом риск развития рака действительно возрастает, однако с каждым годом это заболевание молодеет, поэтому надо всегда внимательно относиться к своему здоровью и регулярно проходить профилактические осмотры.

64,5 года средний возраст пациента с впервые диагностированным раком

При этом Тамаева обнадежила: диагноз «рак» — это, вопреки расхожему мнению, не приговор. Некоторые виды опухолей крайне восприимчивы к терапии, и при своевременном выявлении и назначении лечения можно достичь стойкой ремиссии на долгие годы.

Папиллярный и фолликулярный рак щитовидной железы можно полностью излечить в 95 процентах случаев. Да и с более агрессивными видами заболевания современная медицина позволяет бороться достаточно успешно, особенно если опухоль диагностируется на ранней стадии Фатима Тамаева онколог

Также онколог посоветовала забыть об идее вылечить рак народными методами. Она обратила внимание на то, что эффективная терапия заболевания возможна только с помощью врача-онколога. Избавиться от опухоли без лечения не помогут ни травы, ни БАДы, ни народные методы, предупредила Тамаева. «Здоровое питание может стать фактором, снижающим риск развития заболевания, но нет ни одного исследования, которое бы подтверждало благотворное влияние, например, брокколи на лечение рака», — отметила врач. Более того, по ее словам, некоторые продукты и биодобавки могут даже навредить лечению. В частности, зверобой может снижать эффективность медикаментозной терапии, а витамин С и вовсе «подкармливать» опухоль.

около 20 видов раковых клеток активно поглощают аскорбиновую кислоту и используют ее как «топливо» для роста

В заключение онколог добавила, что рак уже давно не считается одним из главных недугов XXI века. Она объяснила, что впервые онкологическое заболевание описали еще в Древнем Египте, так что оно далеко не новое. Сейчас статистика заболеваемости действительно растет, но это во многом связано с улучшением качества диагностики и медицины в целом. «К тому же увеличилась средняя продолжительность жизни, люди чаще доживают до возраста, когда кратно повышаются риски развития онкологических заболеваний», — подытожила специалистка.

Ранее маммологи-онкологи Фатима Тамаева и Елена Ситько рассказали, что при правильном самоосмотре груди можно обнаружить первые признаки доброкачественных новообразований в молочных железах, а также рак на начальной стадии. Они рекомендовали прощупывать грудь раз в месяц и обращать внимание на любые изменения.