Женщинам назвали способ самостоятельно обнаружить рак груди на начальной стадии

Маммолог Ситько рекомендовала раз в месяц особым образом прощупывать грудь

При правильном самоосмотре груди можно обнаружить первые признаки доброкачественных новообразований в молочных железах, а также рак на начальной стадии, заявили маммологи-онкологи Фатима Тамаева и Елена Ситько. В беседе с «Лентой.ру» они назвали способ осуществить корректную самодиагностику заболеваний груди.

Пальпационное обследование — важнейший этап диагностики любых заболеваний молочной железы, заявила главный врач маммологического центра L7 Тамаева. Маммолог рекомендовала прощупывать грудь раз в месяц и обращать внимание на любые из следующих изменений: появление участков уплотнения или заметного размягчения в молочной железе, болезненность при прикосновениях, долго не исчезающие следы на коже. Самопальпация должна проводиться особым образом, в строгой очередности: от ключицы до нижнего края ребер и от грудины до подмышки. Следует также обследовать подмышечные впадины, так как в этих областях могут наблюдаться увеличенные лимфатические узлы, которые характерны для воспалительных заболеваний молочных желез.

Женщинам репродуктивного возраста рекомендуется самообследовать молочные железы ежемесячно. Оптимальным временем для этого считается пятый или шестой день менструального цикла, так как в этот период железы находятся в наиболее расслабленном состоянии, исчезают отеки, нагрубания и повышенная чувствительность, обусловленные особенностями фазы цикла. Женщинам в период менопаузы также необходимо проводить самообследования раз в месяц. Можно выбрать любой день месяца и не забывать исследовать грудь через равные промежутки времени Фатима Тамаева Маммолог-онколог

В свою очередь, специалист по диагностике молочных желез Европейского медицинского центра Ситько рекомендовала начать самодиагностику с визуального осмотра перед зеркалом. Стоя с опущенными руками, необходимо перед зеркалом осмотреть внешний вид кожи груди и сосков. На них не должно быть втяжений, будто кусочек кожи что-то тянет изнутри, пятен, изменений цвета кожи, бугорков.

Затем необходимо завести руки за голову и осмотреть грудь сначала спереди, затем с обеих сторон. Врач рекомендовала обратить внимание на изменение ее формы или размеров.

После этого необходимо завести правую руку за голову и круговыми движениями прощупать правую грудь тремя пальцами левой руки. «Начните с верхней внешней части и далее продвигайтесь по часовой стрелке, повторите это с левой грудью. Опухоль обычно твердая и неровная: такое уплотнение — повод срочно идти к врачу», — предупредила Ситько.

После этого необходимо зажать каждый сосок у его основания большим и указательным пальцами и посмотреть, нет ли каких-либо выделений. По словам маммолога, если женщина не кормит грудью, выделений быть не должно. Продолжить обследование необходимо в положении лежа: прощупать каждую грудь круговыми движениями с легким надавливанием, начиная от края и продвигаясь в направлении соска.

Тамаева также рекомендовала регулярно осматривать нижнее белье.

Патологические выделения из сосков могут оставлять следы на бюстгальтере, топе или ночной рубашке. На вещах не должно быть желтоватых или зеленоватых пятен, а также кровянистых выделений Фатима Тамаева Маммолог-онколог

Ранее онколог-маммолог Аминат Саидова назвала заболевания, похожие по симптоматике на рак молочной железы. По словам врача, при самообследовании женщины часто принимают за рак груди кисту молочной железы и мастит.