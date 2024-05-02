Экс-тренер сербского клуба рассказал о нарушении контракта российским игроком

Экс-тренер «Железничара» Михайлович заявил, что Игнатьев нарушил контракт

Бывший главный тренер белградского «Железничара» Ненад Михайлович рассказал о причинах ухода из клуба российского форварда Ивана Игнатьева. Его слова приводит Sport24.

«Слышал, Игнатьев нарушил контракт», — заявил Михайлович, не уточнив, в чем конкретно заключалось нарушение. Он также отметил, что у игрока были проблемы с физической подготовкой.

Игнатьев был игроком «Железничара» с 30 января по 30 апреля 2024 года. В семи матчах чемпионата Сербии нападающий отметился одной результативной передачей. О расторжении договора сообщил президент «Железничара» Зоран Наункович, который отказался говорить о причинах.

Игнатьев — воспитанник «Краснодара». Помимо основной команды «горожан», в РПЛ он выступал за «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Сочи».