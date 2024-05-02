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00:31, 3 мая 2024Экономика

Экспортную пошлину на золото отменили

Правительство вывело золото из-под действия курсовой экспортной пошлины

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Правительство России отменило действие экспортной пошлины на золото. Об этом говорится в опубликованном постановлении.

Согласно постановлению, экспортная пошлина на золотосодержащие концентраты продолжает действовать.

Ранее в России предложили ввести дополнительный налог на золото в размере 78 тысяч рублей за килограмм.

1 апреля золото на торгах на Чикагской товарной бирже (CME) рекордно подорожало. Июньские контракты на поставку драгоценного металла выросли в цене на 2,14 процента, до 2,286 тысячи долларов за унцию. Стоимость приблизилась к отметке в 2300 долларов и достигла нового исторического максимума.

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      Юлия Мискевич
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