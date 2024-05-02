Экспортную пошлину на золото отменили

Правительство вывело золото из-под действия курсовой экспортной пошлины

Правительство России отменило действие экспортной пошлины на золото. Об этом говорится в опубликованном постановлении.

Согласно постановлению, экспортная пошлина на золотосодержащие концентраты продолжает действовать.

Ранее в России предложили ввести дополнительный налог на золото в размере 78 тысяч рублей за килограмм.

1 апреля золото на торгах на Чикагской товарной бирже (CME) рекордно подорожало. Июньские контракты на поставку драгоценного металла выросли в цене на 2,14 процента, до 2,286 тысячи долларов за унцию. Стоимость приблизилась к отметке в 2300 долларов и достигла нового исторического максимума.