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17:24, 2 мая 2024Из жизни

Больной раком Карл III рассказал о своем самочувствии

Больной раком король Великобритании Карл III рассказал о неплохом самочувствии
Карл III

Карл III. Фото: James Manning / Reuters

Король Великобритании Карл III во время первого появления на публике после объявления об онкологическом диагнозе рассказал о своем самочувствии. Об этом сообщает The Telegraph.

30 апреля Карл III и королева Камилла посетили центр по лечению онкологических заболеваний в Лондоне. Один из пациентов поинтересовался у больного раком монарха, как он себя чувствует. «Не так уж плохо. Конечно, когда сообщают о диагнозе, это шокирует, не правда ли?» — ответил король.

За время визита его неоднократно спрашивали о самочувствии. Каждый раз он благодарил за этот вопрос и повторял, что чувствует себя неплохо. Пациенту, который после встречи с королем отправился на процедуры, он сказал, что «понимает, что тот чувствует». Также Карл не раз говорил, что превентивно обследовать людей должны гораздо чаще, горячо благодарил врачей, а маленьким пациентам подарил игрушки и большую шоколадную медаль с оттиском Букингемского дворца.

Во время визита короля также объявили новым покровителем организации Cancer Research UK.

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26 января 75-летний Карл III перенес плановую операцию в связи с увеличенной простатой. Во время этой процедуры у короля обнаружили рак, о чем публике сообщили в начале февраля. Король временно не исполнял публичные обязанности, но все это время продолжал работать с документами, а сейчас вновь начинает посещать мероприятия. Он продолжает проходить курс лечения.

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      Екатерина Лобанова
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