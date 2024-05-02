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15:26, 2 мая 2024Культура

Киркоров порассуждал о перспективах замужества Бузовой

Киркоров заявил, что многие мужчины мечтают жениться на Бузовой

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров порассуждал о перспективах замужества певицые и телеведущей Ольги Бузовой. Его слова приводит StarHit.

«А кто на ней не хочет жениться? Все хотят, вся страна мечтает. Оля достойная партия для любого мужчины», — сказал артист. Он также отметил, что принял решение об участии в новом экстремальном шоу «Сокровища императора» на канале ТНТ благодаря телеведущей. «Честно говоря, я сказал сначала: "Нет, нет, какое реалити?" Но меня заманили ведущей, сказали, что там будет Оля Бузова», — добавил он.

В марте Филипп Киркоров сделал предложение руки и сердца Ольге Бузовой. В ходе телешоу артист заявил, что «никогда в жизни» больше не женится, однако на вопрос ведущей о том, можно ли ей выйти замуж, ответил словами: «За меня — да. На тебе бы я женился».

ЖЗЛ
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