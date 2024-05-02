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19:53, 2 мая 2024Культура

Киркорова уличили в регулярном попадании «не в ту дверь»

Манукян раскритиковал Киркорова за исполнение написанной Манижей песни

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Общественный деятель и блогер Вадим Манукян раскритиковал российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова за исполнение песни «Дальше буду жить», написанную исполнительницей Манижей Сангин. Его слова приводит «Абзац».

Манукян выразил мнение, что Киркоров не понимает происходящего в стране и из раза в раз «попадает не в ту дверь». «Поступок Киркорова указывает на его определенную близорукость. Нужно было вообще эту песню не выпускать после истории с Манижей. Ситуация с треком абсолютно дикая, Киркорову не хватило разума поступить иначе», — сказал он, отметив, что артист «не чувствует дыхания времени и событий».

Общественник также предположил, что в будущем певец может претендовать с песней на награды. «А приз дается автору. Выходит, Манижа, которая находится сегодня под рассмотрением соответствующих структур, получит музыкальную премию в нашей стране?» — добавил Манукян.

Ранее Манижа Сангин пожаловалась на отмену своих концертов в ряде стран после ее высказываний о том, что виновным за теракт в «Крокус Сити Холле» террористам устроили «публичную порку».

До этого стало известно, что Следственный комитет России проверит певицу по статье об оправдании терроризма.

ЖЗЛ
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