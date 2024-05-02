Кошка залезла в картонную коробку и случайно стала посылкой

В США кошка залезла в коробку и случайно уехала с посылкой в другой штат

В США кошка, обожающая картонные коробки, залезла в упаковку из-под обуви и случайно стала посылкой. Об этом пишет CNN.

В апреле жительница штата Юта Керри Кларк заказала для мужа несколько пар ботинок на Amazon. Одну они решили оставить, а другую отправить обратно. После оформления возврата женщина заметила, что ее шестилетней кошки Галены нигде не видно. Отчаявшаяся хозяйка расклеила объявления о пропаже питомицы. Однако поиски не дали результатов.

Лишь спустя неделю чип Галены обнаружился в сотнях километрах от дома. Как оказалось, кошка облюбовала картонную коробку с обувью и вместе с возвратом уехала на склад в Калифорнию. Испуганное животное молчало всю дорогу. Кошка провела без еды и воды несколько дней, пока ее не нашла удивленная сотрудница склада. Галену вернули хозяйке.

По словам Кларк, с кошкой все в порядке, но пока она на всякий случай не дает питомице картонные коробки, чтобы не травмировать ее.

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