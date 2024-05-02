Майора ВСУ уничтожили при ударе по цели в Одессе

Майор ВСУ Игорь Безсонов ликвидирован после удара по цели в Одессе

Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Безсонов ликвидирован в результате удара ВС России по цели в Одессе. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ») со ссылкой на украинские власти.

Отмечается, что он был одним из офицеров, находившихся в штабе оперативного командования «Юг», по котором прилетела ракета «Искандер».

Днем 1 мая российское Минобороны РФ сообщило о нанесении удара по штабу украинского командования «Юг». Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России.

Вечером 1 мая ВС России нанесли удар по складу почты, где хранилось оборудование из недавних западных поставок.