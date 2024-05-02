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12:28, 2 мая 2024Россия

58-летний москвич с разбитым черепом отказался ложиться в больницу

РЕН ТВ: в Москве мужчина с разбитым черепом отказался ложиться в больницу

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Москве 58-летний мужчина с разбитым черепом отказался ложиться в больницу. Об этом сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

Как пояснил собеседник, горожанин получил тяжелую травму во время драки в караоке-клубе. Он повздорил с 24-летним посетителем. Мужчины стали выяснять отношения на кулаках.

Впоследствии они написали заявления друг на друга и ушли из полицейского участка. Возрастной участник конфликта обратился в лечебное учреждение. Там медики диагностировали у него ушиб головного мозга тяжелой степени, субдуральную гематому, травматическое субарахноидальное кровоизлияние, перелом костей свода черепа и лицевого скелета.

Однако москвич отказался от госпитализации и ушел. О его дальнейшей судьбе источнику ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали 24-летнего мужчину, избившего 42-летнего посетителя магазина.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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