58-летний москвич с разбитым черепом отказался ложиться в больницу

РЕН ТВ: в Москве мужчина с разбитым черепом отказался ложиться в больницу

В Москве 58-летний мужчина с разбитым черепом отказался ложиться в больницу. Об этом сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

Как пояснил собеседник, горожанин получил тяжелую травму во время драки в караоке-клубе. Он повздорил с 24-летним посетителем. Мужчины стали выяснять отношения на кулаках.

Впоследствии они написали заявления друг на друга и ушли из полицейского участка. Возрастной участник конфликта обратился в лечебное учреждение. Там медики диагностировали у него ушиб головного мозга тяжелой степени, субдуральную гематому, травматическое субарахноидальное кровоизлияние, перелом костей свода черепа и лицевого скелета.

Однако москвич отказался от госпитализации и ушел. О его дальнейшей судьбе источнику ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали 24-летнего мужчину, избившего 42-летнего посетителя магазина.