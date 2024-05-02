На Украине сообщили о задействовании резервов из-за ситуации у Очеретино

В ВСУ сообщили о задействовании резервов из-за сложной ситуации у Очеретино

Вооруженным силам Украины (ВСУ), которые пытаются удержать Очеретино под Авдеевкой, пришлось задействовать резервы в попытке стабилизировать сложную ситуацию. Об этом сообщил представитель бригады ВСУ «Хортица» Назар Волошин, передает ТАСС.

«Что касается Очеретино (…): были выведены дополнительные силы и средства из резерва», — проинформировал он. Волошин признал, что российские войска имели на этом участке фронта «определенный тактический успех».

Ранее представитель бригады подтвердил частичный выход ВСУ из Очеретино. По его словам, Вооруженным силам России удалось прорваться и закрепиться в поселке.

Ранее в Минобороны России сообщили, что военные РФ взяли под контроль Бердычи в ДНР. Отмечалось, что населенный пункт контролируется военнослужащими группировки войск «Центр».