В ВСУ подтвердили частичный выход из Очеретино

Представитель бригады ВСУ Волошин подтвердил частичный выход из Очеретино

Представитель бригады ВСУ «Хортица» Назар Волошин в эфире всеукраинского телемарафона подтвердил частичный выход украинских войск из поселка Очеретино под Авдеевкой в ДНР. Об этом пишет РИА Новости.

«[Российской армии] удалось прорваться и закрепиться в Очеретино. Одна часть (поселка — прим. «Ленты.ру») находится под контролем врага. Там идут тяжелые бои», — сказал он.

23 апреля сообщалось, что украинская бригада оставила Очеретино без соответствующего распоряжения военного командования. В результате российские войска заняли населенный пункт.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что после сдачи позиций в районе Очеретино украинской стороне будет сложно остановить наступление ВС России на запад. По его мнению, это постепенно может превратиться в тактический кризис для ВСУ.