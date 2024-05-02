Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:06, 2 мая 2024Бывший СССР

В ВСУ подтвердили частичный выход из Очеретино

Представитель бригады ВСУ Волошин подтвердил частичный выход из Очеретино

Фото: Thomas Peter / Reuters

Представитель бригады ВСУ «Хортица» Назар Волошин в эфире всеукраинского телемарафона подтвердил частичный выход украинских войск из поселка Очеретино под Авдеевкой в ДНР. Об этом пишет РИА Новости.

«[Российской армии] удалось прорваться и закрепиться в Очеретино. Одна часть (поселка — прим. «Ленты.ру») находится под контролем врага. Там идут тяжелые бои», — сказал он.

23 апреля сообщалось, что украинская бригада оставила Очеретино без соответствующего распоряжения военного командования. В результате российские войска заняли населенный пункт.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что после сдачи позиций в районе Очеретино украинской стороне будет сложно остановить наступление ВС России на запад. По его мнению, это постепенно может превратиться в тактический кризис для ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Яланская
      Обсудить
      Последние новости

      На мирную конференцию по Украине пригласили более 160 стран. Россию туда не позвали

      На Украине бывших президентов раскритиковали за сокращение вооружения

      Озвучивший книги о Гарри Поттере актер назвал их автора Роулинг дурой

      Названы факторы роста цен на вторичное жилье в Москве

      В ДР Конго произошла вспышка нового опаснейшего штамма оспы обезьян

      Впервые летевший на самолете пассажир попытался открыть дверь лайнера в небе

      В Грузии ответили на критику США из-за законопроекта об иноагентах

      Макрон заявил о согласии многих стран с его позицией по отправке сил на Украину

      В Японии нашли замену СПГ

      Хирурга российской больницы застали за странным поведением и сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше