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11:57, 2 мая 2024Спорт

Объявлены номинанты на звание самого ценного игрока сезона КХЛ

Буше, Гусева и Ткачева номинировали на приз самому ценному игроку чемпионата КХЛ
Рид Буше

Рид Буше. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте объявила номинантов на «Золотую клюшку» — приз самому ценному игроку регулярного чемпионата.

За звание поборются нападающие омского «Авангарда» Рид Буше и Владимир Ткачев, а также форвард московского «Динамо» Никита Гусев. Победителя выберут голосованием тренеры команд лиги. Приз будет вручен 13 мая на церемонии закрытия сезона КХЛ.

Обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2023/2024 стал «Металлург». В решающей серии команда из Магнитогорска оказалась сильнее ярославского «Локомотива».

Победителем регулярного чемпионата КХЛ завершившегося сезона стало московское «Динамо». В 68 играх команда набрала 98 очков.

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