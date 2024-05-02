В конце апреля вышли мемуары комедийной актрисы Ребел Уилсон. В них она среди прочего рассказывает о некоем британском принце, который однажды пригласил ее на секс-вечеринку. Сначала гостям раздавали наркотики, а потом намечалась оргия. Теперь английский высший свет гадает, кого именно Уилсон имела в виду. Определить имя не так уж просто: как выяснило издание The Daily Beast, на вечеринках с наркотиками в разное время можно было встретить очень многих членов королевской семьи.

Ребел Уилсон утверждает, что сбежала с вечеринки, как только узнала о намечающейся оргии

По словам Уилсон, это случилось в 2014-м, когда ей было 34 года. Ее в последний момент позвали на вечеринку, которую устраивал некий IT-миллиардер. Приглашение исходило от родственника королевы Елизаветы II, имя которого актриса предпочла утаить. Известно лишь, что он занимал не то 15-е, не то 20-е место в очередности наследования престола.

«Нужно больше девушек», — объяснил принц ее знакомому. Уилсон согласилась пойти, и вечеринка превзошла ее ожидания. «Мужчины скакали по полю на лошадях, в бассейне плескались девушки, наряженные русалками, — вспоминает она. — Дальше был большой частный фейерверк. А потом вдруг уже два часа ночи, и входит человек с большим подносом, на котором что-то вроде конфет».

Человек с подносом объяснил Уилсон, что это не конфеты, а экстази. Актриса удивленно повернулась к сценаристу, с которым разговаривала. «А, это для оргии», — пояснил тот

Только после этого до Уилсон дошло, почему принца беспокоила нехватка девушек. «Они говорили не о сравнительном количестве мальчиков и девочек, как на дискотеке в восьмом классе, — пишет актриса в мемуарах. — Речь шла об ОРГИИ!» Она решила не смотреть, чем кончится дело, и поспешно ретировалась.

Фото: Paul Marriott / IMAGO / Globallookpress.com

Издание The Daily Beast побеседовало с несколькими британскими аристократами, которые могли знать имя принца из мемуаров Ребел Уилсон. Как заметил один из них, такому описанию соответствует множество людей. У королевы Елизаветы II хватало родственников, и некоторые из них вполне могли оказаться на вечеринке в Калифорнии, где экстази подают на подносе.

Сказать, что речь о человеке, который был на 15-м или 20-м месте в очередности наследования десять лет назад, — это было гениально. Я имею в виду, это же огромное множество людей! У Виндзоров масса дальних родственников, и некоторые из них проводили в США кучу времени, и до сих пор проводят источник Daily Beast

По слухам, речь шла об одном из родственников короля Карла III, любившем подобное времяпрепровождение. Кто именно имеется в виду, The Daily Beast не уточняет, однако пишет, что сразу два источника отвергли эту версию.

Издание отмечает, что, по их словам, неназванный родственник короля едва ли стал бы заниматься организацией вечеринки и уж тем более не пошел бы на оргию. «У него тогда были отношения с одной женщиной, и она вряд ли бы стала такое терпеть», — заметил один из источников The Daily Beast.

Принц Гарри и сестра Елизаветы II употребляли кокаин, а Габриэлла Виндзор принимала экстази

Наркотики употребляли многие члены королевской семьи, причем куда более высокого ранга. Принцесса Маргарет, младшая сестра королевы Елизаветы II, по слухам, покупала кокаин у некоего телевизионного рестлера. Полиция об этом знала, но не стала проводить расследование.

В 1979 году актер Джек Николсон якобы принес кокаин на прием во дворце, устроенный для голливудских актеров. Он предлагал его Маргарет, но она отказалась и вместо этого весь вечер танцевала с Джоном Траволтой

Сын Маргарет, 2-й граф Сноудон, видимо, пошел по стопам матери: в 2007 году он стал жертвой шантажиста, угрожавшего опубликовать видео, в котором граф принимает кокаин и занимается сексом. Злоумышленника успели поймать, но кадры, о которых он говорил, судя по всему, все-таки существовали.

Принц Гарри Фото: PLANET PHOTOS / Globallookpress.com

Благодаря мемуарам принца Гарри хорошо известно, что он употреблял кокаин, марихуану и даже аяуаску — галлюциногенный отвар южноамериканских шаманов, предназначенный для общения с духами. По его словам, таким образом он пытался заглушить душевную боль после потери матери. Среди прочего, в книге Гарри описал неприятные галлюцинации после употребления галлюциногенных грибов с текилой.

Рядом с унитазом стояла круглая серебристая урна с педалью, на которую нужно наступить, чтобы открыть крышку. Я смотрел на урну. Она смотрела на меня. А потом превратилась в голову. Я наступил на педаль, и она открыла рот. Получилась огромная ухмылка. Я засмеялся, отвернулся и сходил в унитаз. И тут он тоже стал головой. Его чаша — зияющая пасть, петли у крышки — пронзительные блестящие глаза. Унитаз говорил: «Ааах» принц Гарри из книги «Запасной»

Его брат, непосредственный наследник британского престола принц Уильям, не делал подобных признаний. Но точно известно, что в свое время сразу двое из его ближайших знакомых попались на употреблении кокаина. Один из них — сын королевы Камиллы Том Паркер-Боулз. Другой — Фредерик Виндзор, сын принцессы Майкл Кентской.

С его сестрой Габриэллой Виндзор связана еще одна история подобного рода. Бывший бойфренд Габриэллы, журналист Аатиш Тасир, рассказал об их отношениях в журнале Vanity Fair и, разумеется, не смог обойти тему наркотиков. «Три сюрреалистичных года Элла и я проводили время в Кенсингтонском дворце, — пишет он. — Мы плавали голышом в бассейне королевы в Букингемском дворце, мы принимали экстази в Виндзорском замке».

Молодые аристократы устали от кокаина и экстази и перешли на галлюциногенные грибы

Молодые аристократы рассказали The Daily Beast, что в последнее время кокаин уже не так популярен. Высший свет, по их словам, разделился на две части: одни все еще устраивают частные вечеринки с кокаином и экстази, другие давно перешли на грибы и аяуаску.

Они теперь по части микродозинга, аяуаски, галлюциногенных грибов и ДМТ. Их больше волнует духовный кайф. Говорят, кое-кто недавно привез шамана из Перу для уикенда с аяуаской в своем имении. На Ибице уже давно так, но здесь это в новинку источник Daily Beast

Дилер, снабжающий наркотиками лондонский высший свет, подтвердил The Daily Beast это наблюдение. По его словам, последний писк моды среди людей, вхожих в Букингемский дворец, — это спиртовая настойка на грибах. 40 капель стоят всего 60 фунтов стерлингов (7 тысяч рублей) — смешные деньги для подобных особ.

Откровения Ребел Уилсон дилера совершенно не удивили. Многие аристократы — и члены королевской семьи в том числе — кажутся ему глубоко несчастными людьми. «Масса моих клиентов — это бывшие студенты элитных пансионов с равнодушными родителями, которые даже не понимают, какие душевные травмы им это причинило», — объяснил он. Это и толкает их к наркотикам.