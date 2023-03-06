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19:22, 6 марта 2023Забота о себе

Принц Гарри рассказал о спорном способе справиться со старыми травмами

Принц Гарри признался, что принимал наркотики, чтобы справиться со старыми травмами

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Принц Гарри во время публичного сеанса терапии с клиническим психологом Габором Матэ признался, что принимал различные наркотические вещества из-за потери матери. Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на прямую трансляцию беседы.

38-летний герцог Сассекский рассказал специалисту, что с помощью спорного способа пытался справиться со старыми травмами. Он заявил, что психоделические препараты и марихуана изменили его. Наркотики стали фундаментальной частью его жизни после того как он понял, что с их помощью может заглушить душевную боль.

Они [наркотики] избавляли меня от всего и приносили чувство расслабления, освобождения и комфорта и легкости, которые мне удавалось сохранить в течение некоторого времени

принц Гарри
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13 июня 2021

Ранее в интервью 60 minutes после выхода автобиографической книги «Запасной» принц Гарри уже признавался в употреблении наркотиков. При этом он уточнял, что не гордится этим и не советует принимать наркотические вещества ради развлечения.

10 января 2023 года вышли мемуары принца Гарри. 416-страничная книга, которую внук Елизаветы II написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером, получила название Spare («Запасной»). Перед выходом книги Гарри дал несколько разоблачительных интервью, в которых рассказал об отношениях с королевской семьей.

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Наталья Обрядина
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