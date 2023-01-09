Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:39, 9 января 2023Из жизни

Принц Гарри перечислил любимые наркотики

Принц Гарри описал неприятные галлюцинации после употребления галлюциногенных грибов

Фото: Steve Parsons / Reuters

В телепередаче 60 minutes принц Гарри рассказал, как в молодости пробовал наркотики. Текст интервью приводится на сайте CBS News.

В мемуарах принца Гарри перечислены вещества, которые он принимал, в том числе кокаин, марихуана, аяуаска и галлюциногенные грибы. По его словам, таким образом он пытался справиться со скорбью после смерти матери. «Никогда бы не посоветовал делать это для развлечения», — добавил принц в интервью 60 minutes.

Материалы по теме:
В сеть утекли отрывки из скандальных мемуаров принца Гарри
В сеть утекли отрывки из скандальных мемуаров принца Гарри
7 января 2023
«Когда же ты сдохнешь наконец?» Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
«Когда же ты сдохнешь наконец?»Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
16 декабря 2022
Порно с принцессой, фальшивый сын и потерянные миллионы. Как теории заговора помогают королевской семье травить неугодных
Порно с принцессой, фальшивый сын и потерянные миллионы.Как теории заговора помогают королевской семье травить неугодных
30 ноября 2021
«Вопиющая надменность и высокомерие» Ягодицы принца Гарри, порно Меган Маркл и любовницы Уильяма — главные скандалы королевской семьи
«Вопиющая надменность и высокомерие»Ягодицы принца Гарри, порно Меган Маркл и любовницы Уильяма — главные скандалы королевской семьи
2 января 2021

Газета The Sun опубликовала отрывок из книги, в котором Гарри описал неприятные галлюцинации после употребления грибов с текилой.

Рядом с унитазом стояла круглая серебристая урна с педалью, на которую нужно наступить, чтобы открыть крышку. Я смотрел на урну. Она смотрела на меня. А потом превратилась в голову. Я наступил на педаль, и она открыла рот. Получилась огромная ухмылка. Я засмеялся, отвернулся и сходил в унитаз. И тут он тоже стал головой. Его чаша — зияющая пасть, петли у крышки — пронзительные блестящие глаза. Унитаз говорил: «Ааах»

принц Гаррииз книги «Запасной»

Мемуары принца Гарри должны появиться в продаже 10 января 2023 года. 416-страничная книга, которую внук Елизаветы II написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером, получила название Spare («Запасной»). Перед выходом книги Гарри дал несколько разоблачительных интервью, в которых рассказал об отношениях с королевской семьей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Парамонов
Обсудить
Последние новости
Путин внес в Госдуму закон о денонсации конвенции о коррупции
Стали известны подробности о найденной на крыше мертвой россиянке
Курс рубля резко вырос
В Подмосковье мать ударила ножом в живот семилетнего сына
Врач развенчал популярные мифы о растительности на лице у женщин
Тренер «Аль-Насра» сравнил Роналду с Пеле
Раскрыта причина объявления МВД в розыск российского бизнесмена Зимина
Названо число погибших под обстрелами в новогодние праздники жителей Донецка
Принц Гарри перечислил любимые наркотики
Число погибших в крупном пожаре в российском городе увеличилось
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.