Принц Гарри перечислил любимые наркотики

Принц Гарри описал неприятные галлюцинации после употребления галлюциногенных грибов

В телепередаче 60 minutes принц Гарри рассказал, как в молодости пробовал наркотики. Текст интервью приводится на сайте CBS News.

В мемуарах принца Гарри перечислены вещества, которые он принимал, в том числе кокаин, марихуана, аяуаска и галлюциногенные грибы. По его словам, таким образом он пытался справиться со скорбью после смерти матери. «Никогда бы не посоветовал делать это для развлечения», — добавил принц в интервью 60 minutes.

Газета The Sun опубликовала отрывок из книги, в котором Гарри описал неприятные галлюцинации после употребления грибов с текилой.

Рядом с унитазом стояла круглая серебристая урна с педалью, на которую нужно наступить, чтобы открыть крышку. Я смотрел на урну. Она смотрела на меня. А потом превратилась в голову. Я наступил на педаль, и она открыла рот. Получилась огромная ухмылка. Я засмеялся, отвернулся и сходил в унитаз. И тут он тоже стал головой. Его чаша — зияющая пасть, петли у крышки — пронзительные блестящие глаза. Унитаз говорил: «Ааах» принц Гарри из книги «Запасной»

Мемуары принца Гарри должны появиться в продаже 10 января 2023 года. 416-страничная книга, которую внук Елизаветы II написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером, получила название Spare («Запасной»). Перед выходом книги Гарри дал несколько разоблачительных интервью, в которых рассказал об отношениях с королевской семьей.