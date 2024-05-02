Партнер России прокомментировал участие в конференции по Украине в Швейцарии

МИД Индии еще не принял решение по участию в конференции по Украине в Швейцарии

Индия еще не приняла решение по участию в конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня. Возможность участия в саммите прокомментировал официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал в ходе брифинга, трансляция которого доступна на его странице в соцсети X.

Дипломат напомнил, что Индия открыта для изучения всех идей, которые могут привести к скорейшему урегулированию или достижению мира.

На конференцию по Украине, которая пройдет на курорте Бюргеншток, приглашены делегации более 160 стран. В их число входят члены G7, G20, БРИКС, многие другие страны всех континентов, Европейский союз, три международные организации (ООН, ОБСЕ и Совет Европы) и два религиозных представителя (Ватикана и Вселенского патриарха Константинопольской церкви).

При этом в правительстве Швейцарии заявили, что Россия на данный момент не приглашена на мирную конференцию, однако подчеркнули необходимость вовлечения Москвы в урегулирование конфликта и отметили, что «мирный процесс без нее немыслим».