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15:36, 2 мая 2024Культура

Полиция начала проверку в отношении российской рэперши после дебоша на концерте

Mash: полиция проверяет рэпершу Hofmannita после дебоша на концерте в Москве

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Полиция начала проверку в отношении российской рэп-исполнительницы Hofmannita (настоящее имя — Анна Михеева) после того, как она устроила дебош во время своего концерта в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Рэпершу подозревают в развратных действиях в отношении подростков, нанесении побоев и порче чужого имущества. Помимо этого, правоохранительные органы выясняют, в каком именно опьянении, алкогольном или наркотическом, находилась певица.

Ранее в сети появился ролик с концерта исполнительницы. На кадрах видно, как она выхватывает телефоны из рук своих поклонников и бросает их в толпу. Также певица подходила к зрителям и целовала некоторых из них, при том что многие гости выступления были несовершеннолетними. По словам присутствовавших, во время выступления артистка была в невменяемом состоянии.

После инцидента Михеева рассказала, что проходит лечение в одной из столичных клиник. Она отметила, что сожалеет о произошедшем, а также добавила, что «перебрала с алкоголем».

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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