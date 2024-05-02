Путин поздравил директора Большого театра Гергиева с днем рождения

Путин пожелал здоровья директору Большого театра Гергиеву в день рождения

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил дирижера, художественного руководителя и главу Мариинского театра, генерального директора Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Валерия Гергиева. Соответствующая телеграмма появилась на сайте Кремля.

В сообщении глава государства пожелал дирижеру здоровья, неиссякаемого вдохновения и успехов. Помимо этого, он отметил, что огромный творческий вклад Гергиева «в приумножение нашего уникального культурного, духовного наследия, в воспитание одаренной молодежи» достоин самого искреннего уважения.

«Уважаемый Валерий Абисалович! Примите поздравления с Днем рождения. Выдающийся музыкант, дирижер, талантливый, увлеченный любимым делом человек, многие годы Вы подвижнически служите искусству и по праву пользуетесь поистине мировым признанием», — отмечается в телеграмме.

В декабре прошлого года стало известно, что Гергиева назначили генеральным директором ГАБТа сроком на пять лет.

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