Раскрыт тайный смысл футболки Райана Гослинга на интервью

Журналисты Page Six раскрыли тайный смысл футболки канадского актера Райана Гослинга, которую он надел на интервью для радио UK’s Hits Radio. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

Знаменитость появился на площадке в белой футболке с названием детской книги Desi, Mami and the Never-Ending Worries, которая продается за 20 долларов (1870 рублей). Известно, что книгу выпустила жена Гослинга актриса Ева Мендес. Телезвезда решил поддержать супругу, выйдя на публику в посвященном ее бизнесу мерчу.

Ранее, в апреле, внешность Райана Гослинга на премьере фильма смутила фанатов. Актер пришел на показ картины «Каскадеры», который прошел в рамках фестиваля SXSW в Техасе. Поклонники обратили внимание на изменившуюся внешность знаменитости. Многие из них обвинили его в применении филлеров.