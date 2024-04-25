Внешность Райана Гослинга на премьере фильма смутила фанатов

Канадский актер Райан Гослинг появился на премьере фильма «Каскадеры», которая прошла в рамках фестиваля SXSW в Техасе, и смутил фанатов. На соответствующие комментарии и фото на платформе X (ранее — Twitter) обратили внимание журналисты The Mirror.

Для мероприятия 43-летний артист примерил джинсы, белую футболку и рубашку из денима. Кроме того, он надел красную куртку, оформленную белыми полосами и надписью.

Поклонники обратили внимание на изменившуюся внешность знаменитости. Многие из них обвинили его в применении филлеров. «Когда он улыбается, его щеки выглядят подозрительно пухлыми», «Райан Гослинг, я собираюсь пробраться к тебе домой и растворить твой филлер в щеках», «Ему нужно от них избавиться как можно скорее», «Райан, откажись, пожалуйста, от наполнителей», — писали они.

Ранее сообщалось, что американский актер Ричард Гир пришел на гала-концерт City Harvest Gala 2024 в Нью-Йорке и напугал фанатов. 74-летний артист посетил мероприятие вместе со своей женой, 41-летней писательницей и бизнесвумен Алехандрой Сильвой. На размещенных фото Гир предстал в черном классической костюме, белой рубашке и кожаных ботинках.